Новости

Новости

05 февраля, 10:19

Экономика

Новые функции появились в каталоге столичного портала поставщиков в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новые решения, упростившие взаимодействие пользователей с системой, добавили в каталог стандартных товарных единиц (СТЕ) портала поставщиков в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития.

В каталоге СТЕ публикуются все предложения предпринимателей. Кроме того, там есть полное описание в структурированном виде, а также изображение и характеристики. Это помогает систематизировать данные, упрощает анализ и поиск необходимой информации.

В прошлом году пользователи получили возможность создавать карточку сразу для целого ряда однотипных товаров. Раньше каждая единица регистрировалась отдельно, теперь же можно объединить схожие изделия в одну форму заявки. Это существенно ускорило процедуру проверки новых продуктов в каталоге.

Другое важное изменение затронуло интерфейс карточки товаров. Там появились 2 ключевые функции: просмотр истории ценообразования и автоматическое приглашение поставщиков актуализировать свои старые предложения с возможностью их повторного размещения.

Заказчики смогут увидеть среднюю стоимость товара за последние 3 года и период действия последнего активного предложения. Если действующая цена устарела, то система позволит отправить уведомления предыдущим поставщикам, стимулируя их обновить условия. Благодаря этому государственные и муниципальные учреждения могут выбирать наиболее выгодную оферту для заключения контракта.

Чтобы принять участие в закупках на портале поставщиков, предпринимателю нужно внести в каталог собственную стандартную товарную единицу или добавить ценовое предложение к уже имеющейся СТЕ. Создание новой карточки имеет смысл, если такой же позиции еще нет в каталоге, пояснили в департаменте по конкурентной политике.

Проверка модератором новой торговой единицы занимает до 5 рабочих дней. В настоящее время каталог насчитывает свыше 3,3 миллиона СТЕ.

В 2025 году бизнес заключил 91,5 тысячи контрактов с помощью торгового бота на портале поставщиков. За счет снижения начальной цены в рамках торгов предприниматели смогли сэкономить 6 миллиардов рублей. Активнее всего в аукционах участвовали поставщики из Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Калужской области и Пермского края.

Собянин сообщил о росте объема закупок на портале поставщиков Москвы

экономикатехнологиигород

