Водонапорная башня пропала в тульском музее-усадьбе В. Д. Поленова

Фото: tula.sledcom.ru

С территории тульского музея-усадьбы В. Д. Поленова в Заокском районе пропала водонапорная башня, сообщило региональное СУ Следственного комитета России.

По данным ведомства, подозреваемых в настоящее время нет.

Возбуждено уголовное дело о растрате имущества. Следователями проводятся оперативные мероприятия, включая обыски и допросы, для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

