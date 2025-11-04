Форма поиска по сайту

04 ноября, 06:53

Происшествия

Дом культуры загорелся в Забайкалье из-за птичьего помета

Фото: Главное Управление МЧС России по Забайкальскому краю

Дом культуры загорелся в селе Староцурухайтуй Забайкальского края из-за скопления птичьего помета. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Пожар произошел в ночь на 3 ноября, огонь охватил всю крышу здания на площади 600 квадратных метров. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности, к тушению огня привлекались 31 сотрудник МЧС и 6 единиц техники. Вскоре пожар удалось полностью потушить.

Сотрудники пожарного надзора предварительно установили, что причиной возгорания могло стать воспламенение птичьего помета в районе дымовой трубы котла отопления, от которой огонь перешел на деревянные конструкции здания.

Ранее крупный пожар произошел в здании станции технического обслуживания (СТО) в Омской области. В результате пострадала супружеская пара, обоих пострадавших доставили в больницу.

В конце октября природный пожар произошел на острове Недоразумения в Магаданской области. Предварительно, огонь вспыхнул из-за человеческого фактора. Угрозы местным постройкам не было.

Новости регионов: пожары произошли в полях Кемеровской области

происшествияпожаррегионы

