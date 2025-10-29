Остров Недоразумения загорелся в Магаданской области

Фото: телеграм-канал "Павел Береговой"

Природный пожар произошел на острове Недоразумения в Магаданской области. Об этом сообщил глава центра управления региона (ЦУР) Павел Береговой в своем телеграм-канале.

"Некоторые пишут, что это остров Завьялова, но на самом деле речь идет об острове Недоразумения! Вчера там произошло возгорание на землях лесного фонда", – отметил он.

По словам Берегового, причины будут установлены, однако, предварительно, огонь вспыхнул из-за человеческого фактора. На остров прибыли шесть специалистов, которые проведут работу по локализации и тушению.

Кроме того, туда перебросят дополнительные силы. Глава ЦУР добавил, что угрозы постройкам нет.



Ранее сообщалось, что более 530 рейсов было выполнено при авиапатрулировании в Центральном федеральном округе (ЦФО) в пожароопасный период с марта по октябрь 2025 года. Благодаря информации экипажей удалось своевременно потушить 726 очагов возгораний.

Работы проводились на территории Москвы, а также над Московской, Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ярославской, Смоленской и Тверской областями. Общая протяженность 15 маршрутов составила более 8 тысяч километров.

