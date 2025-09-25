Природных пожаров не зафиксировали в Москве в 2025 году

Фото: depositphotos/My_inspiration

В 2025 году в Москве не было зафиксировано природных пожаров, сообщает пресс-служба городского хозяйства столицы.

Заместитель мэра Петр Бирюков отметил, что этого удалось достичь благодаря заранее проведенным профилактическим мероприятиям на территории города. Также не было допущено ни одного серьезного возгорания сухой травы.

В рамках профилактики в марте и апреле была проведена опашка всех населенных пунктов, прилегающих к зеленым массивам, ее протяженность составила более 1 тысячи километров. Кроме того, были организованы проверки состояния минерализованных полос, подготовлены места забора воды авиационной техники, оборудованы подъездные пути к водоемам.

Весной и летом пожарно-спасательный гарнизон круглосуточно контролировал зеленые территории, а с воздуха пожароопасную обстановку контролировали вертолеты Московского авиационного центра и экипажи "Волга-Днепр".

Помимо этого, с посетителями природных и озелененных территорий регулярно проводились беседы, им раздавали памятки по вопросам пожарной безопасности.

Ранее москвичам рассказали, как избежать пожара при использовании электроприборов. Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин отметил, что нельзя использовать электроприборы с поврежденными проводами и перегружать удлинитель. Кроме того, исправные на вид и качественные приборы в любой момент могут дать сбой, поэтому не стоит оставлять их работать без присмотра.

