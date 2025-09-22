Эксперт Щетинин: большая нагрузка на удлинитель может привести к пожару

Фото: 123RF/chontocha

Использование электроприборов с поврежденными проводами и перегрузка удлинителя могут стать причинами пожара в доме. Об этом Москве 24 рассказал заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин.

Ранее в МЧС России сообщили, что в Курске квартира чуть не сгорела из-за сушилки для фруктов: хозяин положил в нее яблоки и оставил работать на ночь. В итоге семья проснулась от запаха едкого дыма и сработавшей пожарной сигнализации.

Щетинин напомнил, что даже исправные на вид и качественные приборы в любой момент могут дать сбой, поэтому оставлять их работать без присмотра не стоит.





Сергей Щетинин заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Кроме этого, в доме обязательно надо установить современное оборудование, которое позволяет полностью отключать все электричество в квартире в случае нештатной ситуации.

При этом чаще всего короткое замыкание происходит при использовании некачественных и неисправных приборов. Поэтому покупать технику важно не на рынках, где она могла быть собрана в кустарных условиях, а в крупных магазинах. Если новое оборудование сразу начало вести себя странно (сильно нагреваться, издавать резкий запах при использовании), важно вернуть его продавцу или отнести в мастерскую, отметил эксперт.

"Не советую использовать технику, у которой есть повреждения на подводящем электрическом шнуре, – это может стать причиной возгорания. Также не стоит перегружать приборами удлинитель: всегда следует смотреть в характеристиках, на какую мощность он рассчитан", – пояснил Щетинин.

Если же возгорание произошло, эксперт посоветовал первым делом отключить автомат. Ни в коем случае нельзя поливать воспламенившуюся технику водой, чтобы не получить удар током. Следует накрыть оборудование одеялом, а лучше огнеупорным полотном, или воспользоваться порошковым огнетушителем.

