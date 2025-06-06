Эксперт Кузнецов: разбросанные по участку стекла могут привести к пожару на даче

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Разбросанные по территории стекла и хлам могут привести к возгоранию на дачном участке. Об этом Москве 24 рассказал эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов.

Ранее в МЧС РФ предупредили о высокой пожароопасности в Подмосковье с 5 по 7 июня.

По словам Кузнецова, самая популярная причина пожаров на даче – попытки пожарить шашлык в жаркую погоду. Угли, которые могут упасть на землю, легко спровоцируют пламя, предупредил эксперт.

Кроме того, для безопасности участка нужно поддерживать на нем порядок.

"Часто в доме, в сараях или под каким-нибудь импровизированным навесом устраивают склад: там и старая мебель, и автомобильные покрышки, и газовые баллоны, и отходы после строительства. Это может стать прекрасным материалом для горения", – отметил эксперт.





Константин Кузнецов эксперт по пожарной безопасности Также рекомендую убирать с территории осколки стекла и просто стеклянные бутылки. Всегда есть риск, что при длительном воздействии на них солнечных лучей может произойти возгорание.

"Вообще на даче всем советую держать пятилитровый огнетушитель: им эффективно можно потушить небольшой пожар в доме или на улице. Однако, если горение приобретает существенные размеры, надо срочно вызывать пожарных", – предупредил Кузнецов.

Ранее председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин рассказал, как спастись при пожаре в здании. В частности, при эвакуации ни в коем случае нельзя пользоваться лифтом: он может остановиться, и тогда человек окажется заблокированным. Спускаться стоит только по лестнице.

