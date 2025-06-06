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06 июня, 12:57

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Эксперт Кузнецов: разбросанные по участку стекла могут привести к пожару на даче

Эксперт назвал самые частые причины пожара на даче

Фото: 123RF/zefs007

Разбросанные по территории стекла и хлам могут привести к возгоранию на дачном участке. Об этом Москве 24 рассказал эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов.

Ранее в МЧС РФ предупредили о высокой пожароопасности в Подмосковье с 5 по 7 июня.

По словам Кузнецова, самая популярная причина пожаров на даче – попытки пожарить шашлык в жаркую погоду. Угли, которые могут упасть на землю, легко спровоцируют пламя, предупредил эксперт.

Кроме того, для безопасности участка нужно поддерживать на нем порядок.

"Часто в доме, в сараях или под каким-нибудь импровизированным навесом устраивают склад: там и старая мебель, и автомобильные покрышки, и газовые баллоны, и отходы после строительства. Это может стать прекрасным материалом для горения", – отметил эксперт.

Также рекомендую убирать с территории осколки стекла и просто стеклянные бутылки. Всегда есть риск, что при длительном воздействии на них солнечных лучей может произойти возгорание.
Константин Кузнецов
эксперт по пожарной безопасности

"Вообще на даче всем советую держать пятилитровый огнетушитель: им эффективно можно потушить небольшой пожар в доме или на улице. Однако, если горение приобретает существенные размеры, надо срочно вызывать пожарных", – предупредил Кузнецов.

Ранее председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин рассказал, как спастись при пожаре в здании. В частности, при эвакуации ни в коем случае нельзя пользоваться лифтом: он может остановиться, и тогда человек окажется заблокированным. Спускаться стоит только по лестнице.

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Трошина Любовь

безопасностьэксклюзив

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