Эксперт Гринин рассказал, как спастись при пожаре в здании

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Во время пожара относительно пригодный для дыхания воздух находится ближе к полу, а проскочить через огонь поможет смоченная одежда. Об этом Москве 24 рассказал председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин.

По его словам, при пожаре самое главное – оперативно и правильно эвакуироваться.

"Не нужно дожидаться дыма. Как только сообщили о возгорании, сразу встаете и выходите. При этом бежать и суетиться не надо", – указал эксперт.





Сергей Гринин председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Нередко бывают случаи, когда люди гибнут не от огня и дыма, а от того, что давят друг друга в панике. Толкаются, блокируют выход. Чем спокойнее люди себя ведут, тем быстрее можно проскочить в двери.

При эвакуации ни в коем случае нельзя пользоваться лифтом: он может остановиться, и тогда человек окажется заблокированным. Спускаться стоит только по лестнице, обратил внимание специалист.

"Если горит уже серьезно, есть классический рецепт – мокрая ткань: она в какой-то степени может выполнить роль защитного фильтра", – заметил Гринин.

Также он напомнил, что обычно продукты горения поднимаются вверх, поэтому относительно пригодный для дыхания воздух находится ближе к полу, и если человек уже чувствует "резь и гарь", стоит проползти эти места на четвереньках.





Сергей Гринин председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Если путь к выходу отрезан пламенем, нужно смотреть по ситуации. Когда огонь еще небольшой, то существует вариант перескочить его, предварительно где-то намочив одежду и волосы. А если видите, что помощь уже подоспела, машите в окно и четко обозначьте, где вы.

Кроме того, специалист посоветовал всегда заранее изучать план эвакуации в здании.

Ранее в МЧС назвали ошибки, которые могут стоить жизни при пожаре. Одна из них – привычка вынимать ключ из замочной скважины: его наличие там поможет быстро открыть дверь в экстренной ситуации. Также спасатели посоветовали использовать при обустройстве квартиры безопасные стройматериалы.