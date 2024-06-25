Эксперт Гринин рассказал, как спастись при пожаре в здании

25 июня, 17:44Безопасность
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Во время пожара относительно пригодный для дыхания воздух находится ближе к полу, а проскочить через огонь поможет смоченная одежда. Об этом Москве 24 рассказал председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин.
По его словам, при пожаре самое главное – оперативно и правильно эвакуироваться.
"Не нужно дожидаться дыма. Как только сообщили о возгорании, сразу встаете и выходите. При этом бежать и суетиться не надо", – указал эксперт.
При эвакуации ни в коем случае нельзя пользоваться лифтом: он может остановиться, и тогда человек окажется заблокированным. Спускаться стоит только по лестнице, обратил внимание специалист.
"Если горит уже серьезно, есть классический рецепт – мокрая ткань: она в какой-то степени может выполнить роль защитного фильтра", – заметил Гринин.
Также он напомнил, что обычно продукты горения поднимаются вверх, поэтому относительно пригодный для дыхания воздух находится ближе к полу, и если человек уже чувствует "резь и гарь", стоит проползти эти места на четвереньках.
Кроме того, специалист посоветовал всегда заранее изучать план эвакуации в здании.
Ранее в МЧС назвали ошибки, которые могут стоить жизни при пожаре. Одна из них – привычка вынимать ключ из замочной скважины: его наличие там поможет быстро открыть дверь в экстренной ситуации. Также спасатели посоветовали использовать при обустройстве квартиры безопасные стройматериалы.