Эксперт напомнил о правилах поведения во время грозы

Не бывает лета без гроз. Яркие вспышки молний, раскаты грома наводят ужас. Но тут самое главное – не паниковать, а сделать все правильно, чтобы не пострадать от стихии. Рассказываем, как вести себя, если гроза застала в городе, лесу, на воде или в горах.

Среди высоких домов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В городе установлено много громоотводов, поэтому здесь невысокая вероятность пострадать от молнии. Большую опасность представляет шквалистый ветер, который часто поднимается в грозу, рассказал Москве 24 эксперт по безопасности и выживанию Эд Халилов.

Сильные порывы могут срывать кровлю, баннеры, ронять различные предметы. Поэтому в городе во время грозы надо как можно скорее найти безопасное место и переждать там стихию.





Эд Халилов эксперт по безопасности Удачным вариантом для укрытия станет подъезд дома, торговый центр, подземный переход или метро. Неудачным – любые шаткие конструкции: автобусные остановки, навесы, торговые палатки, павильоны и так далее.

Если находитесь дома, плотно закройте окна и не стойте возле них во время грозы. Отключите от сети все электроприборы, особенно важно сделать это в частном доме. Молния может ударить в антенну или линию электропередачи и вывести технику из строя.

На природе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Если стихия застала в лесу, укрыться можно в овраге, возле кустарников. При шквале смотрите, чтобы рядом не было высоких сухих деревьев: ветер может их повалить.

Помните, что молния бьет в самую высокую точку рельефа. Поэтому, оказавшись в поле в разгар стихии, не подходите к одиноко стоящим деревьям, большим камням и не повышайте свой рост. Это значит, что не надо идти по полю с зонтиком, вытягивать руку с телефоном, пытаясь поймать связь, или доставать селфи-палку, чтобы сделать эффектное фото. Смартфон лучше совсем отключить.





Эд Халилов эксперт по безопасности Постарайтесь найти какую-нибудь низину, присядьте в ней и переждите грозу. Если с собой у вас есть металлические предметы, положите их отдельно, на расстоянии не менее пяти метров от себя.

Также во время грозы надо держаться подальше от рек и озер, уж тем более не купаться в них. Вода – хороший проводник электроэнергии, поэтому велик риск пострадать.

"Если оказались в грозу посреди водоема на лодке – это очень опасно. Потому что вы сейчас возвышаетесь над поверхностью и являетесь отличным молниеприемником", – предупредил эксперт.

Оказавшись в такой ситуации, как можно быстрее плывите к берегу. Лучше вовсе избегайте таких неожиданностей: заранее смотрите прогноз погоды и при любых признаках надвигающейся грозы откладывайте водные прогулки.





Эд Халилов эксперт по безопасности Хуже всего, когда гроза застает в горах. Однажды молния ударила в линию электропередачи в десяти метрах от моей палатки, и это было жутко.

Здесь самое важное – вовремя распознать признаки надвигающейся стихии и начать спускаться – чем ниже, тем лучше. В горах перед грозой часто начинает идти снежная крупа. Также можно почувствовать вкус меди во рту и электризацию волос на теле.

Перед спуском надо обязательно избавиться от всех металлических инструментов. Альпинисты не зря берут с собой длинную веревку. Все карабины, ледорубы и тому подобные вещи надо привязать к ней и тащить за собой на удаленном расстоянии.

В транспорте

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Если человек едет в автомобиле во время грозы, то выходить из салона не следует. Даже при ударе молнии в машину, люди внутри останутся невредимы, потому что кузов отведет сильный электрический разряд в землю.

"Обязательно закройте все окна в машине и выберите место для остановки. Важно, чтобы поблизости не было больших деревьев, рекламных баннеров, каких-либо шатких конструкций, которые могут упасть на автомобиль при сильном ветре или при ударе в них молнии", – объяснил эксперт.

Мотоциклистам и велосипедистам, которых гроза застала за городом, лучше остановиться. На открытой местности они являются возвышающейся точкой, и молния может выбрать их для удара. При этом не стоит забывать, что корпус мотоцикла и велосипеда выполнен из металла, поэтому лучше отойти от транспорта подальше и переждать непогоду.