Куренков: конец или середина поезда являются самыми безопасными местами при теракте

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Самыми безопасными местами при теракте являются конец или середина поезда. Об этом глава МЧС Александр Куренков сообщил на форуме социальной рекламы ведомства, передает ТАСС.

По словам министра, при теракте террористы, скорее всего, будут использовать первые вагоны. Куренков пояснил, что остальные вагоны догоняют головной, поэтому при его подрыве есть риск понести максимальное число потерь.

В связи с этим министр заявил, что россиян необходимо обучить мерам безопасности, которые помогли бы человеку сориентироваться в любой ситуации.

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что с начала 2024 года на объектах транспорта, топливно-энергетического комплекса и оборонной промышленности предотвратили 27 терактов. Кроме того, благодаря работе правоохранительных органов и спецслужб удалось пресечь несколько попыток проникновения украинских диверсантов на территорию РФ.

