МЧС предупредило о высокой пожароопасности в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жителей и гостей Москвы предупредили о пожароопасности с 5 по 7 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по столице.

"Местами в Москве сохранится высокая пожароопасность четвертого класса", – говорится в сообщении.

В ведомстве призвали горожан соблюдать безопасность, быть внимательными и осторожными, а также исключить использование открытого огня.

"При необходимости звоните по телефонам 101 или 112, или единому телефону доверия ГУ МЧС России по городу Москве 8 (495) 637-31-01", – заключили в МЧС.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в Москве и Подмосковье будет повышаться в течение недели. Некоторые дни ожидаются без осадков, а в другие стоит ждать локальные кратковременные дожди.

К четвергу, 5 июня, температура в Москве ожидается на уровне 25 градусов, а по области – 22–27 градусов, отметили синоптики.

Кроме того, специалисты рассказывали, что в столице все чаще происходят неблагоприятные погодные явления из-за климатических условий. Среднегодовая температура воздуха в городе выросла на 3 градуса, а зимы стали мягче.

