Юрист Русяев: за курение в лесу могут выписать штраф до 20 тысяч рублей

30 мая, 17:28Общество
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
За курение в лесу могут оштрафовать на 20 тысяч рублей, а в случае наступления пожара нарушителю грозит уголовная ответственность. Об этом Москве 24 рассказал юрист Илья Русяев.
Ранее в администрации Подмосковья сообщили о введении четвертого класса пожарной опасности в регионе до 3 июня. В этот период специалисты профильных ведомств будут проводить усиленные патрули.
Русяев напомнил, что нормы российского законодательства запрещают разведение открытого огня, в том числе использование мангалов, грилей и барбекю, вне специально оборудованных и официально обозначенных мест.
"Такие площадки должны иметь полосу земли, полностью очищенную от горючих материалов", – пояснил эксперт.
При этом четвертый класс пожарной опасности значительно ужесточает требования к поведению граждан в лесу и прилегающих территориях, предупредил юрист.
"Кстати, курение в лесу также может квалифицироваться как нарушение, но уже по статье 20.4 КоАП РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности". – Прим. ред.). Согласно ей, может быть выписано предупреждение либо штраф от 10 до 20 тысяч рублей", – отметил эксперт.
При этом юрист предупредил, что, если из-за нарушенных правил произошел пожар, виновные понесут уголовную ответственность по статье об уничтожении или повреждении лесных насаждений (261 УК РФ).
Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, что за сбор редких растений и грибов можно получить штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей. При этом, если были собраны некоторые особо ценные растения, возникает риск уголовной ответственности.