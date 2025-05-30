Юрист Русяев: за курение в лесу могут выписать штраф до 20 тысяч рублей

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

За курение в лесу могут оштрафовать на 20 тысяч рублей, а в случае наступления пожара нарушителю грозит уголовная ответственность. Об этом Москве 24 рассказал юрист Илья Русяев.

Ранее в администрации Подмосковья сообщили о введении четвертого класса пожарной опасности в регионе до 3 июня. В этот период специалисты профильных ведомств будут проводить усиленные патрули.

Русяев напомнил, что нормы российского законодательства запрещают разведение открытого огня, в том числе использование мангалов, грилей и барбекю, вне специально оборудованных и официально обозначенных мест.

"Такие площадки должны иметь полосу земли, полностью очищенную от горючих материалов", – пояснил эксперт.

При этом четвертый класс пожарной опасности значительно ужесточает требования к поведению граждан в лесу и прилегающих территориях, предупредил юрист.





Илья Русяев юрист Граждане, которые решат в этот период просто поставить мангал в лесу или рядом, рискуют поплатиться штрафом от 40 до 50 тысяч рублей. А юридические лица заплатить до миллиона.

"Кстати, курение в лесу также может квалифицироваться как нарушение, но уже по статье 20.4 КоАП РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности". – Прим. ред.). Согласно ей, может быть выписано предупреждение либо штраф от 10 до 20 тысяч рублей", – отметил эксперт.

При этом юрист предупредил, что, если из-за нарушенных правил произошел пожар, виновные понесут уголовную ответственность по статье об уничтожении или повреждении лесных насаждений (261 УК РФ).





Илья Русяев юрист Если в суде посчитают, что лесным насаждениям нанесен серьезный ущерб, виновного могут посадить в тюрьму на срок до четырех лет.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, что за сбор редких растений и грибов можно получить штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей. При этом, если были собраны некоторые особо ценные растения, возникает риск уголовной ответственности.

