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30 мая, 03:59

Безопасность

Четвертый класс пожарной опасности введен в лесах Подмосковья

Фото: телеграм-канал PressMO

Четвертый класс пожарной опасности объявлен в лесах Подмосковья с 29 мая по 3 июня, сообщает пресс-служба администрации региона.

В этот период категорически запрещается разводить костры. Въезд транспортных средств в лесные массивы также запрещен, дороги будут перекрыты шлагбаумами.

Кроме того, сотрудниками правоохранительных органов, МЧС и лесной охраны будут организованы усиленные патрули.

Ранее, 19 мая, в Подмосковье был объявлен второй класс пожарной опасности. Всего их существует пять. Самым высоким, или чрезвычайным, считается последний.

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