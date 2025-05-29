В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за жары

В столице объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение продлится до 20:00 четверга, 28 мая. Температура воздуха может подняться до 30 градусов, что значительно выше нормы.

Синоптики отмечают высокий индекс ультрафиолетового излучения – в такую погоду легко получить ожог. Москвичей просят пить больше воды, не выходить под прямое солнце и не оставлять машины на открытых участках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.