Улицы в центре Москвы перекроют 31 мая и 1 июня

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29 мая, 12:15

Общество

В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за жары

В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за жары

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В столице объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение продлится до 20:00 четверга, 28 мая. Температура воздуха может подняться до 30 градусов, что значительно выше нормы.

Синоптики отмечают высокий индекс ультрафиолетового излучения – в такую погоду легко получить ожог. Москвичей просят пить больше воды, не выходить под прямое солнце и не оставлять машины на открытых участках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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