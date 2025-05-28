ЦОДД призвал не оставлять машины вблизи деревьев из-за усиления ветра в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал водителей не оставлять машины и не стоять самим возле деревьев и неустойчивых конструкций из-за сильного ветра в столице. Предупреждение опубликовано в телеграм-канале Дептранса.

Согласно прогнозу синоптиков, 28 и 29 мая в городе ожидается усиление порывов ветра до 17 метров в секунду. В связи с этим автолюбителям настоятельно рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не отвлекаться на телефон за рулем.

В случае обнаружения сломанного знака или светофора можно обращаться по номеру 3210.

"За ситуацией на дороге 24/7 следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД", – заключили в ведомстве.

В свою очередь, столичное подразделение МЧС уточняло, что неблагоприятные погодные условия продлятся до 30 мая. Горожан призвали не оставлять без присмотра детей.

Кроме того, 28 мая Москву накрыл опасный индекс ультрафиолетового излучения. Его действие продлится до 29-го числа, а значение будет колебаться от 5 до 6 единиц, что представляет угрозу для здоровья. Чрезмерное облучение может привести к ожогам кожи и глаз, а также увеличить риск рака кожи, предупредили эксперты.