Синоптик Тишковец: опасный индекс ультрафиолетового излучения ожидается в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Опасный индекс ультрафиолетового излучения накроет Москву в среду и четверг, 28 и 29 мая. Об этом рассказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

"В Москве индекс ультрафиолетового излучения, характеризующий уровень излучения в спектре солнечного света, будет колебаться от 5 до 6 единиц 28 и 29 мая, после чего снизится до безопасных 3–4 единиц", – отметил он.

По словам синоптика, такие значения являются опасными для здоровья. Метеоролог уточнил, что максимум солнечного ультрафиолета (60%) фиксируется обычно с 10:00 до 16:00.

Как он подчеркнул, в небольших дозах ультрафиолет становится полезным, однако чрезмерное облучение грозит глазам и коже ожогами, а также приводит к развитию рака кожи. Особую опасность ультрафиолет представляет для детей, добавил Тишковец.

В среду, 28 мая, в Москве ожидается от 27 до 29 градусов. Ветер будет юго-восточным с порывами от 6 до 11 метров в секунду, местами они достигнут 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

При этом 30-градусная жара прогнозируется в столице в четверг, 29 мая. Автомобилистов попросили парковать машины в тени, а горожанам рекомендовали пить больше воды, надевать одежду из натуральных тканей светлых оттенков и головные уборы.

