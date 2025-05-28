Улицы в центре Москвы перекроют 29, 31 мая и 1 июня

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28 мая, 06:28

Общество

До 29 градусов тепла ожидается в Москве 28 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

От 27 до 29 градусов тепла прогнозируется в Москве в среду, 28 мая, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается небольшая облачность, без осадков. В Подмосковье – от 25 до 30 градусов тепла.

Ветер – юго-восточный с порывами от 6 до 11 метров в секунду, местами они будут до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

Ранее синоптики предупредили, что жара в Москве, которая сменится похолоданием в начале июня, может вызвать катаклизмы. Например, в 2024 году после переменчивой погоды в Подмосковье наблюдалось торнадо.

Также синоптики рассказали, что четверг, 29 мая, может стать самым жарким днем на этой неделе в Москве. Воздух прогреется до 29 градусов.

"Атмосфера": ясная погода ожидается в Москве 28 мая

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