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27 мая, 22:15

Транспорт

Столичные аэропорты готовы к летнему сезону

Столичные аэропорты готовы к летнему сезону

Внедорожник с подозрительным предметом эвакуировали от станции метро "Тропарево"

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Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 27 мая

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Жара, которая установилась в Москве, не помешает работе столичных аэропортов. Как сообщили во Внуково, Домодедово и Жуковском, все системы готовы к летнему сезону.

Ранее в МЧС предупредили, что днем в среду и четверг, 28 и 29 мая, воздух в городе может прогреться до плюс 30 градусов и даже выше. При этом, как ожидается, четверг может стать самым жарким днем на этой неделе в столичном регионе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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