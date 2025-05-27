Столичные аэропорты готовы к летнему сезону

Жара, которая установилась в Москве, не помешает работе столичных аэропортов. Как сообщили во Внуково, Домодедово и Жуковском, все системы готовы к летнему сезону.

Ранее в МЧС предупредили, что днем в среду и четверг, 28 и 29 мая, воздух в городе может прогреться до плюс 30 градусов и даже выше. При этом, как ожидается, четверг может стать самым жарким днем на этой неделе в столичном регионе.

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