08 апреля, 07:30Транспорт
Turkish Airlines и AJet разрешили пассажирам сдавать билеты без штрафов
Турецкие авиакомпании изменили правила сдачи билетов. Теперь пассажиры Turkish Airlines и AJet могут вернуть полную стоимость перелета в течение суток после покупки без каких-либо штрафов, но только в случае, если до вылета остается более недели.
Вместе с тем такая возможность распространяется только на билеты, купленные через приложение или официальный сайт авиакомпании. В случае приобретения через агрегаторы полный возврат стоимости не гарантирован.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.