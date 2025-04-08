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08 апреля, 07:30

Транспорт

Turkish Airlines и AJet разрешили пассажирам сдавать билеты без штрафов

Turkish Airlines и AJet разрешили пассажирам сдавать билеты без штрафов

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Турецкие авиакомпании изменили правила сдачи билетов. Теперь пассажиры Turkish Airlines и AJet могут вернуть полную стоимость перелета в течение суток после покупки без каких-либо штрафов, но только в случае, если до вылета остается более недели.

Вместе с тем такая возможность распространяется только на билеты, купленные через приложение или официальный сайт авиакомпании. В случае приобретения через агрегаторы полный возврат стоимости не гарантирован.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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