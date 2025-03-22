Участок дороги в районе улицы Дурова перекрыт до 30 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участок проезда в районе дома 13/1 по улице Дурова перекрыт для движения транспорта до 30 апреля в связи со строительными работами. Об этом сообщил столичный Дептранс в телеграм-канале.

Вместе с тем до конца апреля на некоторых участках улицы Дурова будут временно ограничены одна или две полосы для движения, а также запрещена парковка. Столичных автомобилистов призвали быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Кроме того, водители не смогут проехать по участку проезда возле дома 54, строения 2, улицы Поляны вплоть до 30 сентября. Ведомство уточняло, что ограничения связаны с проведением строительных работ. Департамент также рекомендовал участникам дорожного движения заранее планировать маршруты поездок с учетом перекрытия.

Между тем в конце марта изменится график движения ряда пригородных электропоездов Казанского направления Московской железной дороги из-за модернизации инфраструктуры. МЖД уточнила, что 26 и 31 марта, 1–4, 7–11, 14–18, 21–23 апреля с 06:00 до 16:00 будет проходить капитальный ремонт путей на участке Луховицы – Щурово протяженностью 14,2 километра.