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16 марта, 09:15

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В Москве началась реставрация Ростокинского акведука

В Москве началась реставрация Ростокинского акведука

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Один из главных символов района Ростокино – Ростокинский акведук – ждет масштабная реставрация. Работы уже начались и должны завершиться к третьему кварталу этого года. Специалисты приведут в порядок беседки-павильоны, фасады, лестницы, укрепят конструкции моста и заменят поврежденные элементы.

Ростокинский акведук – единственный в России, сохранившийся до наших дней. Он имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Строительство акведука началось в 1779 году по указу Екатерины II, и уже через шесть лет он стал частью первого Екатерининского (Мытищинского) водопровода. В 1902 году сооружение модернизировали, и оно продолжало снабжать Москву водой почти 60 лет. Позже акведук использовался как опора для теплотрассы, а в 2007 году его переоборудовали в пешеходный мост.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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