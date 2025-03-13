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13 марта, 10:45

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Собянин: в 2024 году реставрация была завершена на 157 объектах

Собянин: в 2024 году реставрация была завершена на 157 объектах

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В прошлом году в Москве завершили реставрацию 157 памятников архитектуры, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Среди восстановленных объектов – несколько уникальных особняков, в том числе дом на Арбате, где после свадьбы в 1831 году жил Александр Пушкин.

В рамках программы "1 рубль за квадратный метр в год" специалисты также привели в порядок проездные ворота с гауптвахтой Хорошёвского конного завода и конюшни ансамбля городской усадьбы семьи Тарасовых.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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