"Мой район. Новости": специалисты обновят 200-летний Ростокинский акведук

Ростокинский акведук ждет масштабная реставрация. 200-летнее сооружение является объектом культурного наследия федерального значения, поэтому специалистам предстоит не просто обновить конструкцию, но и сохранить ее исторический облик.

Специалисты приведут в порядок фасады и лестницы, обновят навесы и восстановят беседки-павильоны. Также планируется заменить инженерное оборудование и укрепить конструкции самого моста.

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