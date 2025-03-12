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12 марта, 07:30

Город

"Мой район. Новости": специалисты обновят 200-летний Ростокинский акведук

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Ростокинский акведук ждет масштабная реставрация. 200-летнее сооружение является объектом культурного наследия федерального значения, поэтому специалистам предстоит не просто обновить конструкцию, но и сохранить ее исторический облик.

Специалисты приведут в порядок фасады и лестницы, обновят навесы и восстановят беседки-павильоны. Также планируется заменить инженерное оборудование и укрепить конструкции самого моста.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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