Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 февраля, 13:30

Мэр Москвы

Собянин вручил знак почетного гражданина Москвы ветерану Борису Кравцову

Собянин вручил знак почетного гражданина Москвы ветерану Борису Кравцову

Новости часа: москвичи собрали более 30 тыс подарков для участников СВО

Новости часа: до 2030 года в Москве планируется построить еще 71,4 км линий метро

Собянин: москвичи собрали более 30 тыс подарков для участников СВО

Сергей Собянин сообщил о планах благоустройства в Пресненском районе

Собянин: до 2030 года в Москве планируется построить еще 71,4 км линий метро

Новости часа: около 215 тысяч услуг оказали участникам СВО в Едином центре поддержки

Новости часа: производство быстрых электрических зарядных станций появится в Москве

Синоптики пообещали москвичам скорую весну

Новости часа: Собянин анонсировал производство зарядных станций для электромобилей

Сергей Собянин вручил знак Почетного гражданина города Москвы 102-летнему ветерану Борису Кравцову.

С инициативой присвоить в преддверии 80-летия Победы ветеранам – участникам Великой Отечественной войны звания почетных граждан регионов, городов и муниципалитетов ранее выступил Владимир Путин.

Мэр тепло поздравил Кравцова с Днем защитника Отечества, вручил ему памятный подарок – новое свидетельство о рождении.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобществовидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика