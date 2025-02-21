Собянин вручил знак почетного гражданина Москвы ветерану Борису Кравцову

Сергей Собянин вручил знак Почетного гражданина города Москвы 102-летнему ветерану Борису Кравцову.

С инициативой присвоить в преддверии 80-летия Победы ветеранам – участникам Великой Отечественной войны звания почетных граждан регионов, городов и муниципалитетов ранее выступил Владимир Путин.

Мэр тепло поздравил Кравцова с Днем защитника Отечества, вручил ему памятный подарок – новое свидетельство о рождении.

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