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14 марта, 16:30

Город

Москвичам рассказали, куда сходить в столице на выходных

Москвичам рассказали, куда сходить в столице на выходных

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С городской фермы на ВДНХ убежала олениха

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В предстоящие выходные москвичей и гостей столицы ждет насыщенная культурная программа. Продолжает свою работу "Московская музейная неделя", в рамках которой можно бесплатно посетить многие городские музеи.

С 15 марта в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" стартует Весенний фестиваль цветов. На Тверской площади до 19 марта проходит фестиваль "Крымская весна", где посетителей ждут традиционные крымские угощения, включая ароматные чаи и жареную барабульку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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