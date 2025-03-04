Вакцину против колоректального рака могут начать применять в РФ в этом году

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Вакцину, направленную на борьбу с колоректальным раком, могут начать применять в РФ в этом году, рассказала руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

"Благодаря тому, что в прошлом году был принят закон о применении персонализированных препаратов, разработанный по инициативе агентства, уже с этого года возможно применение вакцины против колоректального рака у пациента", – передает РИА Новости ее слова.

Персональная вакцина от рака может стать доступна пациентам через 2,5 года, сообщил ранее главный внештатный онколог министерства здравоохранения России Андрей Каприн. При этом она будет бесплатной. Каприн отметил, что уже набраны добровольцы для клинических исследований.

