Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 апреля, 12:30

Общество

На дорогах Москвы образовался опасный снежный накат и гололед

На дорогах Москвы образовался опасный снежный накат и гололед

Синоптики предсказали зимнюю погоду в Москве в течение недели

"Доктор 24": терапевт рассказал, кому требуется дополнительный прием креатина

"Проверка": креветки

Высота снежного покрова в Москве достигла 13 сантиметров

"Утро": москвичам рассказали о погоде 7 апреля

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 96% 4 апреля

"Доктор 24": терапевт объяснил, как разобраться в спорных вопросах о здоровье

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 740 мм ртутного столба 7 апреля

Москвичи установили рекорд по числу самозапретов на кредиты

В столице выпало более трети месячной нормы осадков – высота снежного покрова уже достигла 13 сантиметров и продолжает расти. На дорогах образовались снежный накат и гололед. В Дептрансе рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте и пользоваться общественным.

По словам синоптиков, потепление ожидается не раньше среды – тогда осадки перейдут в мокрый снег и дождь, а ночные температуры останутся отрицательными. Сервисы кикшеринга временно приостановили работу из-за погодных условий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодавидеоСтанислав Кулик

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика