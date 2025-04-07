На дорогах Москвы образовался опасный снежный накат и гололед

В столице выпало более трети месячной нормы осадков – высота снежного покрова уже достигла 13 сантиметров и продолжает расти. На дорогах образовались снежный накат и гололед. В Дептрансе рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте и пользоваться общественным.

По словам синоптиков, потепление ожидается не раньше среды – тогда осадки перейдут в мокрый снег и дождь, а ночные температуры останутся отрицательными. Сервисы кикшеринга временно приостановили работу из-за погодных условий.

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