Россияне 6 млн раз проверили свои сим-карты на "Госуслугах"

Менее чем за сутки пользователи портала "Госуслуги" почти 6 миллионов раз воспользовались новым сервисом для проверки своих сим-карт. Опция появилась 1 апреля, тогда был зафиксирован пик запросов – до тысячи в секунду.

Сервис позволяет увидеть все мобильные номера, оформленные на человека, и при необходимости отказаться от лишних. Согласно новым правилам, операторы не могут оформлять сим-карты на граждан, у которых уже есть 20 активных номеров.

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