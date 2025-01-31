Психолог Наумова призвала не ругать подростков из-за игромании

Фото: 123RF/milkos

Родителям не следует ругать подростка за игроманию – вместо этого необходимо оказать ему поддержку, рассказала Москве 24 психолог Наталья Наумова.

Ранее руководитель общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская предупредила, что подростки-игроманы могут терять контроль над временем и проявлять агрессию, если родители запрещают заниматься им полюбившимся делом. Кроме того, у таких детей из-за малоподвижного образа жизни фиксируются проблемы со сном, аппетитом и зрением.

По словам Наумовой, игромания в целом забирает возможность развиваться, быть в социуме и добиваться каких-либо целей в реальной жизни.





Наталья Наумова психолог Это увлечение негативно сказывается на психике ребенка, приводит к бессоннице, головным болям, психосоматическим, тревожным расстройствам. Зачастую вызывает ухудшение когнитивных функций, памяти, мышления.

В то же время, когда родители говорят игроману, что он неправильно живет и не тем увлекается, у ребенка может возникнуть ощущение, будто он вообще все делает не так. Это лишь усугубляет ситуацию.

По мнению Наумовой, вместо критики необходимо оказывать поддержку. В частности, понять, что именно ребенок заменяет игрой. Возможно, он чувствует себя не принятым и ненужным, испытывает большое разочарование и имеет проблемы в общении.

"Важно не командовать подростком, а вступать с ним в диалог. В беседе необходимо дать ребенку осознать, как он себя обкрадывает игрой, найти вместе цели, расширить круг интересов и определить, где он может быть успешен", – посоветовала Наумова.



Наталья Наумова психолог Игра может остаться в жизни подростка, просто не в таком большом количестве, как у игромана.

При этом в тупиковых ситуациях необходимо обращаться к специалисту, добавила Наумова.

Ранее россиянам объяснили, с чем может быть связано хулиганское поведение ребенка. В частности, таким образом дети порой подражают родителю-агрессору. Кроме того, это может быть следствием многочисленных запретов и выражением негатива по этому поводу.

