Психолог Наумова призвала не ругать подростков из-за игромании

31 января, 17:04Общество
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Родителям не следует ругать подростка за игроманию – вместо этого необходимо оказать ему поддержку, рассказала Москве 24 психолог Наталья Наумова.
Ранее руководитель общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская предупредила, что подростки-игроманы могут терять контроль над временем и проявлять агрессию, если родители запрещают заниматься им полюбившимся делом. Кроме того, у таких детей из-за малоподвижного образа жизни фиксируются проблемы со сном, аппетитом и зрением.
По словам Наумовой, игромания в целом забирает возможность развиваться, быть в социуме и добиваться каких-либо целей в реальной жизни.
В то же время, когда родители говорят игроману, что он неправильно живет и не тем увлекается, у ребенка может возникнуть ощущение, будто он вообще все делает не так. Это лишь усугубляет ситуацию.
По мнению Наумовой, вместо критики необходимо оказывать поддержку. В частности, понять, что именно ребенок заменяет игрой. Возможно, он чувствует себя не принятым и ненужным, испытывает большое разочарование и имеет проблемы в общении.
"Важно не командовать подростком, а вступать с ним в диалог. В беседе необходимо дать ребенку осознать, как он себя обкрадывает игрой, найти вместе цели, расширить круг интересов и определить, где он может быть успешен", – посоветовала Наумова.
При этом в тупиковых ситуациях необходимо обращаться к специалисту, добавила Наумова.
Ранее россиянам объяснили, с чем может быть связано хулиганское поведение ребенка. В частности, таким образом дети порой подражают родителю-агрессору. Кроме того, это может быть следствием многочисленных запретов и выражением негатива по этому поводу.