Общественник Лещинская: подростки-игроманы могут терять контроль над эмоциями

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Подростки-игроманы могут терять контроль над эмоциями, проявлять агрессию, вспыльчивость и раздражительность, если родители запрещают им играть, рассказала руководитель общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская в беседе с "Газетой.ру".

Она отметила, что юные игроманы уделяют большое количество времени телефону, компьютеру или приставке, и порекомендовала родителям в такой ситуации устанавливать для своих детей определенный промежуток времени, который они могут уделять играм.

За видеоиграми время пролетает незаметно, поэтому подростки зачастую не могут остановиться, подчеркнула Лещинская. При этом, помимо игр, у представителей молодого поколения не остается хобби, интересов, друзей, пропадает интерес к общению с родными и близкими.

Эксперт добавила, что подобное времяпровождение нередко сопровождается ухудшением здоровья из-за малоподвижного образа жизни. У подростка могут возникнуть проблемы со сном, аппетитом, зрением.

"Зависимые часто отрицают проблему и избегают разговоров о ней. Не стоит усугублять ситуацию резким запретом. Полезнее будет занять свободное время подростка здоровыми активностями", – посоветовала Лещинская.

Однако, обратила внимание она, если у подростка игромания находится в поздней стадии, то лучше обратиться к специалисту.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец заявила, что зависимость от компьютерных игр приравнивается к лудомании, наркомании и алкоголизму.

По ее словам, если человек имеет психическое или психологическое отклонение, то компьютерная игра поспособствует его усугублению. При этом при пограничном состоянии ребенок может стать творцом или талантливым человеком.

