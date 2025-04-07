Синоптик Тишковец: более трети месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около 27–38% от месячной нормы осадков выпало в Москве за минувшие сутки, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

На опорной метеостанции ВДНХ было зафиксировано 10 миллиметров осадков, МГУ – 13 миллиметров, на Балчуге – 14 миллиметров. Синоптик назвал такие показатели аномальными.

В свою очередь, в Подмосковье больше всего осадков выпало в Черустях – 22 миллиметра, отметил он. В Михнево их оказалось 21 миллиметр, в Серпухове – 19 и еще по 15 миллиметров в Павловском Посаде, Горках Ленинских, Железнодорожном и Луховицах.

"А это 56% от нормы небесной влаги", – пояснил Тишковец в своем телеграм-канале.

Вместе с тем в Центральной России показатели достигли 70%. В Калужской области зафиксировали 24 миллиметра осадков, в Смоленской – 28, Брянской – 20, Владимирской – 19, Орловской – 17 и Тульской – 15 миллиметров.

При этом в столице 7 апреля снегопад усилится, достигнув половины или всей месячной нормы осадков. Максимальная температура воздуха в этот день составит 1 градус тепла, а порывы ветра – от 6 до 11 метров в секунду.

В связи с непогодой столичных водителей призвали совершать поездки на зимней резине. Как пояснил синоптик Михаил Леус, из-за температурных перепадов в южной и восточной частях Московского региона образовался гололед, зона которого в течение дня будет двигаться в северном направлении.