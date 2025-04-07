Поезда МЦД-3 задерживаются в пути из-за непогоды

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Несколько поездов МЦД-3 и Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) задерживаются в пути из-за непогоды. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Для введения составов в график сотрудники ЦППК и МЖД точечно корректируют расписание, уточнили в компании, предупредив о возможных отменах некоторых рейсов.

Ранее столичных водителей призвали пересесть на общественный транспорт и не пользоваться личными автомобилями, если они уже успели сменить зимнюю резину на летнюю.

По словам синоптика Михаила Леуса, в связи с резкими перепадами температуры в южной и восточной частях Московского региона образовался гололед. В течение дня 7 апреля он будет перемещаться в северном направлении, добавил метеоролог.