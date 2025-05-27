27 мая, 13:15Транспорт
Эксперты рассказали, что делать пассажирам после отмены рейсов Turkish Airlines
Из-за ограничений в московских аэропортах авиакомпания Turkish Airlines отменила ряд рейсов. Эксперты рассказали, что организованные туристы могут рассчитывать на перебронирование билетов и продление проживания – этим занимаются туроператоры.
Самостоятельным путешественникам рекомендуют сразу обращаться к представителям авиакомпании в аэропорту. Отдельно специалисты напомнили о возможности компенсации по страховке, если она оформлена.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.