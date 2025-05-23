Артисты Театра сатиры поздравили московское метро с 90-летием

Артисты Театра сатиры приняли участие в праздничной программе, посвященной 90-летию московского метрополитена. Концерт прошел на станции "Мичуринский проспект" в рамках проекта "Музыка в метро". Зрителям представили композиции о Москве, а также песни из репертуара театра.

Народные артисты России Евгений Герасимов и Юрий Васильев лично выступили перед пассажирами. На концерте звучали хиты Леонида Утесова, Муслима Магомаева и Валерия Сюткина. Коллектив признался, что участвовать в таком проекте – честь и радость.

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