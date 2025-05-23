Оплата по биометрии станет доступна на всех турникетах метро до конца 2025 года. В обозримом будущем купить билет можно будет также с помощью цифровых рублей. Эту систему уже начали внедрять в 2023 году, причем московское метро стало первой российской транспортной организацией, которая присоединилась к тестированиям.

Как столичное метро становится не только самым удобным видом городского транспорта, но и площадкой для внедрения новых технологий для всей страны?

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