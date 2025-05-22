Расписание поездов изменится на Горьковском и Казанском направлениях МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

График движения поездов Горьковского и Казанского направлений, в том числе МЦД-4 и МЦД-3, изменится с 24 и 31 мая из-за развития инфраструктуры на станциях Железнодорожная и Люберцы-1. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Технологические окна на Железнодорожной назначены 24–25, 31 мая – 1 июня, 7–8, 21–22, 28–29 июня для продолжения строительства северного вестибюля конкорса, а также реконструкции платформы № 4. Во время работ движение электричек будет приостанавливаться в сторону области.

По одному пути не будет движения двое суток с 23:40 до 23:40, по второму – в дневные часы с 10:10 до 15:10. Поезда в этот период будут следовать по соседним путям. Из-за этого в расписание составов внесли корректировки.

Например, у ряда электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок. Шесть поездов проследуют по укороченному маршруту, еще семь временно выведут из графика.

На станции Люберцы-1 31 мая и 1 июня в период с 00:30 до 10:30 будут проходить работы по замене двух стрелочных переводов. В связи с этим у электричек изменится время отправления и прибытия, число остановок. Некоторые составы будут курсировать по укороченным маршрутам, другие же отменят.

После 20:00 23 мая и до конца 25 мая на Ленинградском направлении МЦД-3 изменится расписание поездов. Интервал движения увеличится до 30 минут, отправление последних электричек с Зеленограда-Крюкова до Ипподрома назначено на 23:42. На Казанском направлении интервалы могут увеличиться до 20 минут, а на станции Митьково – до 40 минут.