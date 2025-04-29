Тысячный вагон "Иволги 4.0" вышел на линию МЦД-4

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

На МЦД-4 запустили "Иволгу 4.0" с тысячным вагоном. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

"Тысячный вагон поезда "Иволга" – это важный этап на пути к обновлению подвижного состава и улучшению транспортной инфраструктуры. Каждый новый вагон – это еще один шаг к формированию транспорта, который отвечает самым высоким стандартам. Мы продолжаем обновление подвижного состава по поручению Сергея Собянина", – сказал он.

В департаменте отметили, что внутри поезда можно найти наклейки с иволгами. Увидев их, стоит пройти в головной вагон и загадать желание, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что более половины поездов ЦППК подготовлены к летнему сезону. Работы завершатся в мае.

Подготовительные работы охватывают весь эксплуатируемый подвижной состав. В соответствии с планом, подготовка коснется и тех поездов, которые в данный момент находятся на текущем или капитальном ремонте.