Авиакомпании начнут оценивать по новой системе рейтингов

Правительство утвердило систему оценки авиаперевозчиков и операторов аэропортов. Постановление о создании "рейтинга добросовестности" опубликовано на портале правовой информации. Новая мера направлена на повышение прозрачности и безопасности в авиационной отрасли.

Ространснадзор будет ежегодно проверять компании по пяти критериям: число происшествий, замечания от надзорных органов, уровень доступа к внутренней информации, возможность аудита и оперативность устранения нарушений.

За каждый показатель можно получить до 20 баллов, а участники с результатом от 85 баллов смогут рассчитывать на снижение категории риска и использовать рейтинг в рекламных целях.

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