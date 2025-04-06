ВСУ потеряли более 200 человек за сутки в Курской области

В Курском приграничье российские военные продолжают вытеснять украинские формирования. За сутки потери противника составили более 200 человек и около 20 единиц техники. Подразделения группировки "Север" нанесли удары в районах сел Горналь, Гуево и Олешня.

Под контролем российских войск находится 95% территории приграничья. В освобожденных селах работают саперы. По данным Минобороны, с начала вторжения Украина потеряла почти 6 тысяч единиц техники.

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