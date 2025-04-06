За ночь над тремя регионами РФ сбили 11 БПЛА

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО ВС РФ в ночь на 6 апреля перехватили и уничтожили 11 БПЛА над тремя регионами России. Об этом Минобороны РФ сообщает в телеграм-канале.

В оборонном ведомстве уточнили, что восемь БПЛА были уничтожены над территорией Ростовской области, два беспилотника сбиты над территорией Курской области и один беспилотник уничтожен над территорией Белгородской области.

Ранее этой ночью врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что атака беспилотников была отражена в четырех районах Ростовской области. Он уточнил, что обошлось без пострадавших, оперативные службы работают на месте происшествий.

До этого украинские силы два раза намеренно атаковали объекты энергоинфраструктуры в Курской области. В ночь на 2 апреля в результате атаки украинского беспилотника на подстанцию в районе населенного пункта Клюква произошло отключение трансформатора.