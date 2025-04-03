ВЦИОМ выявил рост уровня доверия россиян к Владимиру Жириновскому

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Исследование показало, что 66% россиян доверяют умершему экс-председателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, тогда как три года назад уровень доверия к политику достигал 60%. Об этом говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), размещенных на сайте организации.

Согласно результатам исследования, спустя три года после смерти политику доверяют еще больше людей, чем вскоре после его смерти, в апреле 2022 года. Кроме того, степень личной симпатии к Жириновскому осталась на таком же высоком уровне – 62%.



"Вдвое меньше насчитывается безразличных, тогда как отрицательное отношение вовсе декларируют единицы", – указывается в исследовании.

Как независимого политика Жириновского оценивают 56% респондентов, 18% – как зависимую политическую фигуру, а еще 17% – как артиста и шоумена. Среди сторонников ЛДПР его фигура пользуется доверием – 95%, что в 1,5 раза больше показателя в целом по стране.

Исследование проходило в виде телефонного опроса 22 марта 2025 года, в нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее российское министерство науки и высшего образования предложило учредить стипендии имени Жириновского. Их хотят назначать 10 студентам, которые прошли государственную аккредитацию и реализуют программы высшего образования, а также демонстрируют успехи в изучении востоковедения и государственного управления. Размер стипендии составит 15 тысяч рублей.

