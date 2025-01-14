Минобрнауки предложило учредить стипендии имени Жириновского

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Министерство науки и высшего образования России предложило учредить стипендии имени основателя фракции ЛДПР Владимира Жириновского. Проект постановления доступен в базе нормативных правовых актов.

Так, стипендию хотят назначать 10 студентам, которые прошли государственную аккредитацию и реализуют программы высшего образования, а также демонстрируют успехи в изучении востоковедения и государственного управления. Размер стипендии составит 15 тысяч рублей.

Кроме того, выплату предлагают определить в размере 20 тысяч рублей для 10 аспирантов, которые получают образование в области науки и педагогики и добились значительных успехов в сфере государственного управления.

В проекте указано, что стипендии будут назначаться с 1 сентября 2025 года раз в месяц.

Между тем Сергей Собянин поздравил московских учащихся и выпускников с успешным выступлением на международных предметных олимпиадах в 2024 году, вручив им благодарственные письма.

За прошлый год 24 столичных школьника приняли участие в международных олимпиадах, прошедших в Сербии, Казахстане, Иране, Саудовской Аравии, Египте, России и Румынии. Всего москвичи завоевали 19 золотых медалей, 3 серебряные и 2 бронзовые.