Депутат Горячева призвала разместить на "Госуслугах" реестр автошкол для инвалидов

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Депутат Государственной думы Ксения Горячева обратилась к министру труда и социальной защиты Антону Котякову с предложением разместить на "Госуслугах" реестр специализированных автошкол для инвалидов, передает РИА Новости.

По словам парламентария, соответствующий реестр на "Госуслугах" поможет создать среду для "благоприятной социализации граждан с инвалидностью". Кроме того, Горячева считает необходимым пересмотреть статус специализированных автошкол для инвалидов, чтобы обеспечить одинаковые условия для обучения.

Вместе с тем депутат предложила рассмотреть возможность включения данных расходов в индивидуальную программу реабилитации и абилитации инвалида (ИПРА) в случае, если ею предусмотрено предоставление автомобиля в качестве технического средства реабилитации.

Как рассказала Горячева, к ней обратились два ветерана СВО, получившие ранения, которые хотели бы обучиться вождению. Один из них был прописан в регионе, второй – нет. Стоимость обучения для первого покрыли льготы, а другой получил неподъемный счет, что поставило крест на его реабилитации, заявила Горячева.

Ранее правительство России внесло в Госдуму законопроект об оценке качества автошкол. Согласно ему, изменения будут внесены в закон "О безопасности дорожного движения". МВД займется составлением перечня показателей, критериев и периодичности оценки эффективности автошкол. До этого оценивались только примерные программы обучения водителей.

Кроме того, кабинет министров выступил с предложением о создании информационного портала с рейтингом автошкол. На качество учреждений будет влиять количество ДТП выпускников, объяснили в правительстве.