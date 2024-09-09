ГИБДД ввела новое условие для автошкол по допуску россиян к экзамену на вождение

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ГИБДД ввела новое требование для автошкол по допуску россиян к экзамену на вождение, согласно которому учеников не допустят к его сдаче без действующего заключения ведомства. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на указание главы Госавтоинспекции Михаила Черникова.

Под этим заключением подразумевается документ о соответствии материально-технической базы программам подготовки водителей, то есть наличии у российских автошкол своего парка автомобилей, автодрома, классов и наглядных пособий.

До этого если подобного заключения у автошколы не было или его срок истекал, то кандидатов все равно допускали до экзаменов в ГИБДД, правда, это влекло за собой ряд проблем для них. Например, кандидату, успешно сдавшему экзамены, могли сначала выдать права, а спустя время аннулировать их из-за его обучения в учреждении, где обнаружились нарушения.

Теперь, согласно указанию главы ГИБДД, такая информация должна будет автоматически вноситься в систему ФИС ГИБДД-М. Во время экзамена инспектор сразу же получит данные о том, можно ли допускать кандидата к сдаче вождения или нет. Автошколу же могут призвать к ответственности вплоть до отзыва у учреждения лицензии.

Ранее стало известно, что московские автошколы повысят ценник на обучение этой осенью. Причина подорожания автошкол заключается в дорожающем бензине и растущих затратах на обслуживание автомобилей.