В Госдуму внесен законопроект о рейтинге автошкол

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Правительство России внесло в Государственную думу законопроект об оценке качества автошкол. Документ опубликован в электронной базе ГД.

Согласно проекту, изменения будут внесены в закон "О безопасности дорожного движения". МВД займется составлением перечня показателей, критериев и периодичности оценки эффективности автошкол. До этого оценивались только примерные программы обучения водителей.

Рейтинг автошкол разместят на специальном ресурсе, который будет доступен каждому. Таким образом, жители России смогут узнать подробности о выбранной ими автошколе и оставить отзыв о прохождении обучения в ней.

С предложением о создании информационного портала с рейтингом автошкол ранее выступил кабинет министров. Уточнялось, что на качество учреждений будет влиять количество ДТП выпускников.

В конце 2024 года стало известно, что автошколы планируют перейти на дистанционное обучение, как это было во время пандемии COVID-19. Минпросвещения рассматривает поправки в законодательство, позволяющие вводить онлайн-формат для части теоретических занятий.