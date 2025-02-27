Мишустин: качество автошкол будут оценивать по числу ДТП выпускников

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Российский кабмин предложил создать специальный информационный портал, где будут размещены показатели автошкол, на которые будет влиять количество ДТП выпускников. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости.

Кабмин предлагает скорректировать действующее законодательство. Качество автошкол будет оцениваться по определенным показателям, включая результаты сдачи экзаменов обучающихся, а также аварийные ситуации, в которых оказались выпускники конкретной школы. Эти данные станут размещаться на специальном портале, который будет доступен для всех и регулярно обновляться, отметил премьер.

Глава кабмина считает, что так у россиян появится возможность подробно узнать о конкретной организации, где они хотят пройти обучение, и оставить отзыв тому месту, где учились.

"Рассчитываем, что таким образом будет создан объективный рейтинг, который позволит значительно повысить качество обучения автомобилистов. А значит, снизить количество происшествий на транспорте", – добавил Мишустин.

Ранее сообщалось, что автошколы планируют перейти на дистанционное обучение, как это было во время пандемии COVID-19. Минпросвещения рассматривает поправки в законодательство, позволяющие вводить онлайн-формат для части теоретических занятий. По мнению экспертов, это повысит качество подготовки и снизит стоимость обучения.