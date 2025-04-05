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05 апреля, 07:20

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Орбан: закарпатских венгров мобилизуют в терпящую поражение армию Украины

Орбан заявил, что закарпатских венгров мобилизуют в терпящую поражение армию Украины

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о важности мирного урегулирования конфликта на Украине, сославшись на мобилизацию закарпатских венгров в украинскую армию. Об этом он рассказал в интервью радио Kossuth.

"Происходят страшные разрушения, которые теперь не так опасны для нас, как раньше, но все еще происходит здесь, по соседству, в стране, где тоже живут венгры, и венгров призывают в армию, причем армию, которая терпит поражение", – сказал Орбан.

Премьер-министр также выразил поддержку мирным инициативам президента США Дональда Трампа, отметив важность продвижения мира в Европе.

Ранее Орбан заявил, что его страна не поддержала заявление Евросоюза по Украине на саммите в Брюсселе, так как оно направлено на поддержку военных действий и противоречит мирному урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что Венгрия выступает за мир и присоединение к усилиям США, а не за продолжение конфликта.

По словам Орбана, предложенный на саммите документ предполагал увеличение помощи Украине для продолжения военных действий.

В Венгрии уже заявляли, что не будут поддерживать процесс интеграции Украины в Евросоюз до решения ситуации вокруг нарушений прав закарпатских венгров.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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