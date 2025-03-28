Будапешт не поддержит евроинтеграцию Украины из-за ущемлений венгров Закарпатья

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Власти Венгрии не будут поддерживать процесс интеграции Украины в Евросоюз до решения ситуации вокруг нарушений прав закарпатских венгров. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

"За последние 10 лет мы получили (от Киева. – Прим. ред.) много красивых слов, много обещаний, но никакой реализации, и совершенно ясно, что пока эта ситуация не будет решена, мы не можем поддерживать никакого прогресса в плане интеграции", – цитирует дипломата РИА Новости.

Сийярто также анонсировал запуск опроса населения в Венгрии, на котором граждане страны смогут высказаться по поводу вступления Украины в ЕС.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинский президент Владимир Зеленский, выступая на саммите Евросоюза, "спутал роли". По мнению Орбана, Зеленский ведет себя так, словно Украина уже является частью ЕС, и позволяет себе резкий тон. При этом на самом деле украинский лидер лишь проситель, желающий вступить в организацию.

Премьер Венгрии добавил, что лидеры стран Евросоюза уже осознают поражение Украины в вооруженном конфликте против России. При этом Орбан добавил, что ситуация с приемом Украины в ЕС "улучшается". Спустя какое-то время сообщество признает, что вступление республики привело бы к краху экономики Европы.