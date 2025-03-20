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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия выступает против общего кредита ЕС для перевооружения Европы и предлагает создать общий фонд, куда каждая страна внесет средства из своего бюджета. Об этом пишет РИА Новости.

"Вопрос в том, откуда возьмутся деньги (на перевооружение Европы. – Прим. ред.). Наше предложение заключается в том, чтобы каждый вложил необходимые деньги из своей казны. Мы не должны доставать необходимые ресурсы за счет совместных кредитов Евросоюза. Мы не хотим ни с кем ввязываться в совместный долг <...> Если кто-то хочет помочь, то пусть вложит деньги в общий фонд европейской безопасности", – сказал Орбан перед встречей с лидерами партий из фракции "Патриоты за Европу".

Он также подчеркнул, что Венгрия поддерживает саму идею перевооружения Европы и готова внести средства в общий фонд, так как венгерский бюджет позволяет это сделать.

План милитаризации Европы (ReArm EU) был согласован лидерами государств ЕС на саммите в Брюсселе. Согласно документу, уточняли журналисты, планируется привлечь дополнительные 800 миллиардов евро на оборону.

Однако РФ может быть вынуждена принимать ответные меры на милитаризацию Европы, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Это, по его мнению, может потребоваться для обеспечения безопасности страны.