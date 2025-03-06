Фон дер Ляйен и Кошта разговаривали перед саммитом, прикрыв рты руками

Фото: ТАСС/АР/ Harry Nakos

Главы Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта перед саммитом в Брюсселе провели беседу на публике, при этом прикрыв рты руками. Об этом сообщает издание Euractiv со ссылкой на кадры с места проведения саммита.

На видеозаписях можно увидеть, как политики разговаривали с прикрытыми ртами. Как считает издание, они сделали это, чтобы сотрудники СМИ не смогли прочитать их по губам.

6 марта в Брюсселе проходит саммит ЕС по вопросам обороны и помощи Киеву.

По прибытии на экстренный саммит ЕС Урсула фон дер Ляйен уже заявила, что Евросоюз хочет мира на Украине через силу, поэтому намерен вооружать объединение. Глава ЕК уточнила, что 6 марта презентует европейским лидерам план перевооружения ЕС, который даст 800 миллиардов евро инвестиций в оборону. По ее словам, это позволит Европе дополнительно инвестировать в производство оружия на Украине.

Между тем, как пишут СМИ, дипломаты из стран Евросоюза боятся срыва саммита по Украине из-за несогласия Венгрии по основным вопросам. Также они опасаются, что запланированная США сделка по Украине включит большинство требований России. После этого Вашингтон может потребовать от Киева и Европы принять ее или отказаться, что станет "кошмарным сценарием".

